Faciadan dönüldü... Sürücü epilepsi krizi geçirdi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in koruma aracı kaza yaptı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 16.09.2023 - 14:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in makam aracı MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi için Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ne gittiği esnada önünde seyreden 06 BAG 446 plakalı koruma aracı sürücüsü Cankan Ç., epilepsi krizi geçirdi.

Geçirdiği kriz sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Cankan Ç.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 11 AL 357 plakalı araca çarptı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

11 AL 357 plakalı araç olmasaydı kontrolden çıkan aracın akaryakıt istasyona gireceği kazada, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kazada araç sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.