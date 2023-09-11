Dikkat çeken eğitim araştırması: MHP’liler liderleriyle aynı görüşte değil

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:17

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:17

Yöneylem Araştırma 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği ankette katılımcılar, “Türkiye’de eğitim sisteminin durumunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna yanıt verdi.

Eğitim sisteminin durumunu ‘çok kötü’ olarak nitelendiren katılımcıların oranı yüzde 49.2’yken, ‘kötü’ diyenlerin oranı yüzde 16.1, ‘ne iyi ne kötü’ diyenler yüzde 22.2, ‘iyi’ şeklinde cevap verenler yüzde 7.3 ve ‘çok iyi’ diyenler sadece yüzde 3 oranında. Soruya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2.2.

AKP seçmeninin sadece yüzde 9.2'sinin eğitim sisteminin durumuna 'çok iyi' demesi dikkat çekti. CHP seçmeninin yüzde 70.7'si de eğitim sistemini çok kötü buluyor. Yanıtların partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

Ankette sorulan bir başka soru da 'sınav kaldırılırsa yükseköğretimin kalitesi ne yönde değişir' oldu. Katılımcıların yüzde 72.5'i 'kalite düşer, üniversite okumanın anlamı kalmaz' derken, yüzde 18.4 'daha kaliteli' olacağı görüşünde. Yüzde 9.1 ise soruyu 'bilmiyorum' şeklinde cevapladı.

Aynı sorunun parti seçmenlerine göre dağılımında büyük çoğunluk 'kalitenin düşeceği' kanaatinde. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeni bu konuda liderleriyle aynı fikirde görünmüyor. Üniversite sınavının kaldırılması çıkışının sahibi MHP lideri Devlet Bahçeli olmasına rağmen, parti seçmeninin yüzde 81.4'ü bu durumun üniversite eğitiminin kalitesini düşüreceği görüşünde. Sorunun parti dağılımına göre cevapları şu şekilde: