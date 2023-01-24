Faciadan dönüldü: TIR kargolarla alev alev yandı!

İzmir-Aydın yolunda, kargo yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. TIR ve kargolar, kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:30
Faciadan dönüldü: TIR kargolarla alev alev yandı!
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İzmir-Aydın yolu Germencik Kızılçam viyadüğünde, kargo şirketine ait olan, Murat Birer yönetimindeki TIR, seyir halindeyken alev aldı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

KARGOLAR KÜL OLDU

Birer'in yara almadan kurtulduğu yangında TIR, kullanılamaz hale gelirken, kargolar ise tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


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