Son Dakika... Beyoğlu'nda kilisede yangın: Ölenlerin kimlikleri belli oldu
İstanbul Beyoğlu'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.
İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.
Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerini çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının cansız bedenine ulaştı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin Fehim Atsup ve Cozofin Ekmekçioğlu olduğu, hastaneye kaldırılan yaralı Meryem Diril ve Eterine Karavli’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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