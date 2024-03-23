Faciadan dönüldü... Üçüncü kattan düşen bebek tente sayesinde kurtuldu!
Çorlu’da 3’üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen bebek, 1’inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu 2 yaşındaki bebek, ailesiyle kaldığı 3’üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı. Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden bebek, metrelerce yüksekten 1’inci kattaki tentenin üzerine düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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