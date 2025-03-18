Faciadan dönüldü! Zonguldak'ta tünelde kaza: 1 kişi yaralandı

Zonguldak’ta tünel içinde devrilip yatıp duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Faciadan dönüldü! Zonguldak'ta tünelde kaza: 1 kişi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:17

Feci kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı-2 Tüneli’nde meydana geldi.

M.K. yönetimindeki 67 SH 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan otomobil, tünel duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yere talaş dökerek ve otomobilin elektriğini kapatarak önlem alırken, polisler trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Elinden yaralandığı öğrenilen sürücü ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #zonguldak

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