Hava sıcaklığı rekor kırdı! Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı Zonguldak’ta kaydedildi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:29

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:29

Meteoroloji verilerine göre, 12 Mart tarihinde saat 06:00 ile 18:00 arasında ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

"Zonguldak, Devrek: 31,4 derece, Giresun, Espiye: 31,2 derece, Zonguldak, Çaycuma: 30,8, Rize, Çayeli 30,5 derece, Giresun, Yağlıdere: 30 derece, Bartın, Merkez: 30 derece, Ordu, Altınordu: 30,0 derece, Bartın, Merkez (Kozcağız): 30,0 derece."

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, 31,4 santigrat derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.