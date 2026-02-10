Cumhuriyet Gazetesi Logo
Facianın eşiğinden döndüler! Kamyondaki demirler araca saplandı!

10.02.2026 18:54:00
İHA
Eskişehir'de kırmızı ışıkta durmak için fren yapan kamyonun kasasındaki demirler önündeki bekleyen otomobile ok gibi saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde trafik ışıklarında duran otomobilin arkasında durmaya çalışan inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsü frene bastı. 

Fren ile birlikte kamyonun kasasında yüklü olan demirler öne doğru kaydı. 

Kayan demirler kamyonun önünde bekleyen otomobilin arka camından içeriye girdi. 

Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden dönüldü.

