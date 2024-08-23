Facianın eşiğinden dönüldü: TIR alev aldı

Çankırı-Ankara karayolunda benzin istasyonundaki bir tır alev topuna döndü. Ekiplerin ve çevredekilerin hızlı müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:55
Facianın eşiğinden dönüldü: TIR alev aldı
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Olay, Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir tırın kabin kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. 

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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