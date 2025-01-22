Bakan Ersoy, 'iki tane var' demişti... Facianın yaşandığı otelde yangın merdiveni içeride çıktı!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:41

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:43

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Otele yönelik ihmal iddiaları büyürken, facianın ardından yangın merdivenlerinin olmadığı ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni bulunduğunu öne sürdü. Yangın sonrası otelin içinden çekilen görüntülerde dışarıya çıkması gereken yangın merdivenlerinin, içeride olduğu görüldü.