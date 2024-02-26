Fahiş hesabı ödeyemeyenlere zorla senet imzalattılar: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde müşterilere fahiş hesap çıkartıp ödemeyenlere senet imzalatan eğlence mekanı sahiplerine yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:11
Fahiş hesabı ödeyemeyenlere zorla senet imzalattılar: 9 gözaltı
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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence mekanlarında fahiş fiyat uygulandığını, alkollü içecek tüketen müşterilere yüksek hesap çıkarıldığını, parayı ödeyemeyenlere senet imzalattırılıp yüksek faiz uygulandığını tespit etti.

Harekete geçen polis, 3 mekana düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, dürbünlü havalı tüfek, kesici pala, 2 muşta, müşterilere imzalattırılan senetler ve borçlu müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu defter ele geçirdi.

Mekan sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.K. (52), R.Y. (46), E.A. (33), F.K. (47), A.Y. (27), M.K. (49), M.Y. (42) ve Z.Y. (47) adliyeye sevk edildi.

1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor. 


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