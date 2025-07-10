Fahrettin Altun'un yeni kurumuna ilişkin iddia yeniden gündemde: 'İnsan hakları için manidar kadro'

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınması duyuruldu.

Altun'un yerine yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu. Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı.

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Fahrettin Altun'un yeni kurumuna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bağcıoğlu, şunları yazdı:

"Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı döneminde Atatürkçü subayların tasfiyesine önayak olduğu iddia edilirdi, şimdi İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda.

Fahrettin Altun da aynı kurumun başına geçti.

İnsan hakları için ne 'manidar' bir kadro olmuş, değil mi?"