Fahrettin Altun'a kötü haber: Troller otomatik tespit edilecek

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:45

Sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte dünya genelindeki birçok insan her gün binlerce yalan haberle karşı karşıya kalıyor. Letter.Ly tarafından konuya dair yayınlanan verilere göre internet kullanıcılarının yüzde 86’sı yalan haberlerle kandırıldıklarını bildirirken, internet platformlarının, online haberlerin ve web sitelerinin yüzde 62’si kullanıcılar tarafından sahte olarak nitelendiriliyor.

Dijital kanallarda artan bilgi kirliliğine ve ‘troller’e karşı verilen mücadeleye TED Üniversitesi’nden destek geldi. TED Üniversitesi (TEDÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız öncülüğünde yürütülen “Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi Ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti” isimli proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.

SOSYAL AĞLARDAKİ "TROLLER" OTOMATİK OLARAK TESPİT EDİLECEK

Proje kapsamında sosyal ağlardaki trollerin otomatik olarak tespit edilebileceğine dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız, kullanacakları matematiksel analizin özgün bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Trolsüz bir sosyal medyanın, kullanıcılara daha güvenli bir deneyim alanı sunacağını düşünüyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projemizde sosyal medyadaki trollerin fikir eğrilerindeki değişimlerden yola çıktığımız bir tespit metodu geliştirdik. Bu sayede sosyal ağları trollerden arındırarak bilgi kirliliğinin önüne geçeceğiz” dedi.

ALTUN'UN TROLLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'li Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından protestolar başlamıştı. Bulu daha sonra görevden alınmıştı.

Öte yandan protestolar sırasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı "Boğaziçi’nde neler oluyor?" adlı video yayınlamıştı.

Altun'un Twitter paylaşımının altından 'seküler görünümlü' birçok kişiden hükümete destek mesajları paylaşıldığı görülmüştü. Bu profillerin araştırılması sonucunda, hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. “farkobVEVO” adlı Twitter kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğraflarının alındığını ve sahte hesaplar açıldığını tespit etmişti.

Videoda İngilizce konuşan Altun, protestocu öğrencileri "küçük ve radikal bir grup" olarak nitelendirerek “İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla ‘ilgiliymiş gibi’ davranmayı bırakalım” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya kullanıcısı “farkobVEVO” Altun'un paylaştığı videoyu yaymaya çalışan hesapların sahte olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yaptığı araştırmaları Twitter hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaşan farkobVEVO, araştırdığı hesapların sahte olduğu ve hesaplarda kullanılan fotoğrafların gerçek sahiplerinin ve isimlerinin farklı olduklarını tespit etmişti.