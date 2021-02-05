Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti

05 Şubat 2021 Cuma, 09:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Melih Bulu’ya yönelik protestolarda, polis eylemcilere karşı cop ve biber gazıyla müdahelede bulunurken çok sayıda eylemci de gözaltına alındı.

İslami camia, hükümete yakınlığıyla bilinen bir çok kurum, siyasetçi ve gazeteciler de polisin 'orantısız güç' kullandığını ifade edip, iktidarın 'Boğaziçi' tutumunu eleştirdi. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımının altından 'seküler görünümlü' bir çok kişiden hükümete destek mesajları paylaşıldığı görüldü.

Bu profillerin araştırılması sonucunda, hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. “farkobVEVO” adlı Twitter kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğraflarının alındığını ve sahte hesaplar açıldığını tespit etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "What’s happening at Boğaziçi?" (Boğaziçi’nde ne oluyor?) notuyla İngilizce konuştuğu bir video yayınladı. Altun'un paylaştığı videoya eleştirinin yanı sıra birçok destek mesajı da geldi.

Videoda İngilizce konuşan Altun protestocu öğrencileri "küçük ve radikal bir grup" olarak nitelendirerek “İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla ‘ilgiliymiş gibi’ davranmayı bırakalım” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya kullanıcısı “farkobVEVO” Altun'un paylaştığı videoyu yaymaya çalışan hesapların sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yaptığı araştırmaları Twitter hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaşan farkobVEVO, araştırdığı hesapların sahte olduğu ve hesaplarda kullanılan fotoğrafların gerçek sahiplerinin ve isimlerinin farklı olduklarını tespit etti.

Fotoğrafların gerçek sahiplerine de ulaşılırken, suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.