Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı "Boğaziçi’nde neler oluyor?" adlı video sonrası bir sosyal medya kullanıcısı, troll hesapların Altun'un videosunu yaymaya çalıştığını ortaya çıkardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.
Melih Bulu’ya yönelik protestolarda, polis eylemcilere karşı cop ve biber gazıyla müdahelede bulunurken çok sayıda eylemci de gözaltına alındı.
İslami camia, hükümete yakınlığıyla bilinen bir çok kurum, siyasetçi ve gazeteciler de polisin 'orantısız güç' kullandığını ifade edip, iktidarın 'Boğaziçi' tutumunu eleştirdi. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımının altından 'seküler görünümlü' bir çok kişiden hükümete destek mesajları paylaşıldığı görüldü.
Bu profillerin araştırılması sonucunda, hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. “farkobVEVO” adlı Twitter kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğraflarının alındığını ve sahte hesaplar açıldığını tespit etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "What’s happening at Boğaziçi?" (Boğaziçi’nde ne oluyor?) notuyla İngilizce konuştuğu bir video yayınladı. Altun'un paylaştığı videoya eleştirinin yanı sıra birçok destek mesajı da geldi.
Videoda İngilizce konuşan Altun protestocu öğrencileri "küçük ve radikal bir grup" olarak nitelendirerek “İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla ‘ilgiliymiş gibi’ davranmayı bırakalım” ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya kullanıcısı “farkobVEVO” Altun'un paylaştığı videoyu yaymaya çalışan hesapların sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yaptığı araştırmaları Twitter hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaşan farkobVEVO, araştırdığı hesapların sahte olduğu ve hesaplarda kullanılan fotoğrafların gerçek sahiplerinin ve isimlerinin farklı olduklarını tespit etti.
Fotoğrafların gerçek sahiplerine de ulaşılırken, suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
Video Haberler
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi