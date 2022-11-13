Fahrettin Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamayla ilgili olarak, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 18:50
Fahrettin Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili açıklama
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Altun, yazılı açıklamasında, bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazısıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

 

Fahrettin Altun İstanbul taksim Beyoğlu

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