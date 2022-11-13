Fahrettin Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamayla ilgili olarak, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir" dedi.
Altun, yazılı açıklamasında, bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazısıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
Yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de patlama
- İstiklal Caddesi'nde patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin uyarı
- Akdeniz'de korkutan deprem