Fahrettin Koca, eylem yapan ambulans şoförüyle görüştü: 'Çok şey konuştuk ama...'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 07:12

Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförüyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" ifadelerini kullandı.

ŞOFÖR ARKADAŞIMIZ arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi Aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra, aracıyla Bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı. pic.twitter.com/kVGSw33b1Q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2022

NE OLMUŞTU?

Kendisini ambulansa kitleyen ambulans şoförü, "Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" demişti. Sağlık çalışanı, kendisini ikna etmeye gelenlere megafonla seslenerek, "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum. Ben devletin hastanesinde iş yapamıyorsam vatandaş ne yapsın. 3 saattir onkoloji hastası için hastane arıyorum. Servise teslim edemedim. Yoğun bakımlık hasta. Bu eylemim devlete zarar vermek amacıyla değil. Hasta haklarını savunmak için bu eylemi yapıyorum. Ben devletin hastanesinde iş yapamıyorsam; hastalar, hasta yakınları, bu millet ne yapsın?" ifadelerini kullanmıştı. İkna edilen ambulans şoförü, eylemini sonlandırmıştı.