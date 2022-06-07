Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan duyurdu: 'Sağlık Bakanı'nın kurucusu olduğu vakfın planlarına yargı dur dedi'

07 Haziran 2022 Salı, 12:53

İkiye bölünerek Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen Ankara Garı yerleşkesi, plan değişikliğiyle ‘özel üniversite’ alanı ilan edilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu vakfın üniversitesi olan Ankara Medipol Üniversitesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1000 yapılan plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı. Ankara 9. İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ret kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKAMESİ, PLANLARI İPTAL ETTİ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 9. İdare Mahkemesi’nin ret kararını kaldırarak davayı esastan görüştü ve planları iptal etti. Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“ANKARA GARI’NDA YAPILACAK TEK ŞEY ONUN KORUNMASIDIR”

“Tarihi ve kamusal alanlarımızın, ayrıcalıklı imar hakları ile protokollerle, koruması gereken yönetenlere verilmesi süreci, peşkeş sürecidir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara Tarihi Tren Garı’nı ikiye bölerek özel üniversiteyle birlikte özel hastane yapmak isteyen Sağlık Bakanı’nın kurucu olduğu vakfın planlarına yargı dur dedi. Kamusal alanı özelleştiren, tarihi dokuyu korumayan, ulaşım sorunu yaratacak plan değişikliğinde yargı bir kez daha, ‘Ankara Garı’nda yapılacak tek şey onun korunmasıdır’ diyerek planları iptal etti.

"KAMUSAL ÖZELLİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR, ÖZELLEŞTİRİLEMEZ"

Mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan altı çizilen konular takdire şayandır. Kararda dava konusu planlama alanının, Ankara Garı kompleksi içinde bulunan tarihi öneme sahip yapıların bulunduğu bir bölge olduğu vurgulanmış, Ankara TCDD Gar yerleşkesi bütüncül olarak Ankara için tarihsel niteliğe haiz bir alan özelliği taşıdığı, dolayısıyla bu bölgenin planlamaya konu edilebilmesinin, söz konusu niteliği ve özelliği dikkate alınarak, ancak bu tarihi dokunun korunması amacına yönelik olarak mümkün olabileceğinin altı çizilmiştir. Bu özgün değerini göz ardı ederek yeni tren istasyonun hizmete açılması, alanda planlama yapılmasına tek başına gerekçe oluşturamaz. Gar binası içerisinde tescilli yapılarda müze, sergi salonu gibi kullanımlara yer verilerek, tüm Ankara halkına hizmet edecek kamusal özellikleri devam etmektedir.

“SAĞLIKLI KENTLEŞME MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Ankara kentine kentleşme politikalarına aykırı şekilde yapılan şehir hastaneleri, EGO hangarları yıkılarak yerine yapılan Merkez Ankara Projesi ve Yeni Tren İstasyonu’nun yarattığı ulaşım sorunlarını bir bütün olarak ele alan kararda, özel üniversite alanının ve sağlık kompleksinin getireceği sorunlar, analizlerin yetersizliği, ihtiyaçların somut ve nesnel olmadığı, alanda planlama ile gelen yeni kullanımın yapılaşma yoğunluğu ile alanın tarihsel değerini kaybettireceği, tarihi yapıların nasıl korunacağına dair araştırmaların ve incelemelerin yerine getirilmediği, planlama alanın bölgeye getireceği sorunların yeterince analiz edilmediği uzun uzun anlatılarak, yargı özetle bu işi bilmiyorsunuz. Bu kararda bir kez daha Ankara kentine planlama süreçleri ile yapılan ihanetler, liyakatsizlik, iş bilmezlik, kamusal olanın peşkeş çekilmesi, bilim ve teknik bilmezlik, Cumhuriyet değerlerine düşmanlık ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerini ve kamusal mekanları korumaya, bilimin rehberliğinde sağlıklı kentleşme mücadelemize devam edeceğiz.”