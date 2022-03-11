Fahrettin Koca, salgının tehdit olmaktan çıktığını savundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de iki yıl önce ilk kez bugün koronavirüs vakasının görülmesine ilişkin, “Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı” dedi.
Türkiye’nin ilk Covid-19 vakasına şahit olduğu günün üzerinden 2 yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının iki yıl önce bugün görülmesine ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Koca, salgının toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktığını savundu.
Koca’nın açıklaması şöyle:
- Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2022
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