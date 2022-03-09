ÖSYM, Covid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Covid-19 testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, "Covid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Covid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Covid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."
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