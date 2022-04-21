Fahrettin Koca’nın duyurduğu pandemi toplantısı bir hafta ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün için planlanan ve herkesin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Maske konusundaki yasakların daha da gevşetilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı bir hafta ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ertelemenin nedenine ilişkin bilgi vermedi.
GEREKÇESİ YOK
Cumhuriyet’in ulaştığı Bilim Kurulu üyeleri, ertelemeye ilişkin bilgileri olmadığını söylerken “bakanın programından kaynaklı olabileceğini” belirttiler. Bakanın bir neden açıklamadan toplantıyı ertelemesine ilişkin konuşan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Baytemür, “Pandemiye ilişkin bir kararın alınacağı toplantının ertelenme gerekçesi olmaz. ‘En önemli’ denilen toplantıya verilen önem ortada. Bakan’ın programından ertelendiyse, bundan çok daha önemli bir şey olması gerekiyor. Ülkenin sağlığından önemli bir şey mi oldu?” dedi.
BİTTİ DEDİĞİNDE BİTMİYOR
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile bilim insanlarından oluşan TTB Pandemi Çalışma Grubu da ortak açıklaması ile Covid-19 pandemisinin bitmediğini, devam ettiğini hatırlatarak, “Salgın, Sağlık Bakanı ‘bitti’ dediğinde bitmiyor. iki buçuk ayda 11 bin 565 kişi öldü” ifadelerini kullandı. Açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle yapması gerekenler; riskli kişilerin tam aşılanmasının sağlanmasıyla, toplumun yeni ölümcül varyantlara karşı korunabileceği mekanizmaları oluşturmak ve pandemide 300 bine yakın önlenebilir fazladan ölümün hesabını vermektir” denildi.
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