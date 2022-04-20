Son Dakika... Bakan Koca 'En önemli toplantılardan' demişti: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün için planlanan ve herkesin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı ve maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı 27 Nisan'a ertelendi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı. Koca paylaşımında, "Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti" dedi. Bakan Koca'nın mesajı şu şekilde:
"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti."
Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022
Öte yandan kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.
"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"
Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.
Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.
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