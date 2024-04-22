Faili meçhul cinayetin sır perdesi 10 yıl sonra kalktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde faili meçhul cinayetin 9 şüphelisi 10 yıl sonra gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:46
Faili meçhul cinayetin sır perdesi 10 yıl sonra kalktı
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Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisinde 16 Ağustos 2014'te kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu. Maktulün kimliğinin ve olayın şüphelilerinin tespit edilmesi amacıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "faili meçhul kasten öldürme" olayının aydınlatılması amacıyla 4 ay süren bir çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığına defnedilen kimliği belirsiz erkek cesedinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankasında bulunan DNA örnekleri ile tespit edilen şüphelilerden alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu Z.C'ye ait olduğu tespit edildi.

Ekiplerce Z.C. ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen zanlılar üzerinde yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu kasten öldürme olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen Çanakkale'de 8, İstanbul'da 1 olmak üzere 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.C, A.C, G.C, M.C, A.C, M.C, G.C, A.B. ile E.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.


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