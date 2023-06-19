Yüksekova'da faili meçhul olaylarla ilgili 5 gözaltı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “2014 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, bir şahsın kaçırılması olayı ile ilgili PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.
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