Falezlerden düştüğü değerlendiriliyor: Denizde cansız bedeni bulundu!

8.10.2025 12:23:00
İHA
Antalya'da denizde bir erkek cesedi bulundu. Falezlerden düştüğü değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez-2 Parkı açıklarında saat 08.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot sevk edildi.

Verilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan erkek cesedini bota alarak Yat Limanı’na getirdi. Ceset, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Falezlerden düştüğü değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki şahsın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

