Falezlere ‘ruhsatlı’ tahribata tepki sürüyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:35

Muratpaşa ilçesi, Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan beş yıldızlı bir otelin sahiline inşa edilen asansör, belediyenin itirazlarına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda ruhsatlandırıldı. Muratpaşa Belediyesi, kesin korunacak hassas alan niteliğinde olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyı alanında ‘kullanma izin sözleşmesi’ ne bağlı olarak ruhsat düzenlenemeyeceğini belirtti. Ancak bakanlık, onaylı imar planları doğrultusunda 22 Kasım 2024 tarihli yazısıyla belediyeye ruhsat düzenlenmesi talimatını verdi ve inşaat resmiyet kazandı. Başlayan inşaata kent kamuoyundan tepkiler gelmesi üzerine 23 Aralık’ta Muratpaşa Belediyesi ruhsat düzenlenmesi sürecinin Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde zorunlu bir idari işlem olduğunun kendilerine açıkça bildirildiğine işaret ederek ruhsat düzenlenmemesi halinde, belediyenin yasal süreçlere muhatap olabileceğini ve bu durumun idarenin yetki sınırlarını aşması olarak değerlendirilip hem idari hem de hukuki yaptırımlara yol açabileceğini açıklamasını yapmıştı. Belediyenin itirazına rağmen hukuki yollarla zorlanarak verilen bu ruhsat, yerel yönetimlerin koruma çabalarının merkezi idare tarafından nasıl geçersiz kılınabileceğini gözler önüne seriyor.

KONSEY YASAL GİRİŞİMDE BULUNMAYA ÇAĞIRDI

Antalya Kent Konseyi Altyapı Çalışma Grubu konuyu gündemine taşıyarak, koruma statüsünde olan sit alanına beton dökülmesine ve asansör inşaatı yapılmasına nasıl ruhsat verilebildiğini sordu. Konsey’in hazırladığı raporda “Lara falezleri bazı istisna bölümler dışında, kara kesimi Nitelikli Doğal Koruma Alanı, deniz kesimi ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmiştir. Buna rağmen, turizm ve kıyı kullanımı baskısı yüzünden Antalya falezleri gereğince korunamamaktadır” denilerek söz konusu, asansör inşaatının bir tür ‘işgal’ niteliği taşıdığı ve doğal koruma alanlarının bu şekilde yapılaşmaya açılmasının tehlikeli bir emsal teşkil edeceği vurgulandı. Grup, halkı ve ilgili kurumları konuyu hassasiyetle incelemeye ve gerekli yasal girişimlerde bulunmaya çağırdı.

FALEZLERDE DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?

Antalya falezleri uzun süredir kıyı kullanımı ve turizm baskısıyla zarar görmekte. Geçmiş yıllarda, halkın denize erişimini kolaylaştırmak bahanesiyle birçok kaçak merdiven ve yapı inşa edildi. Bu müdahaleler doğal yapıya zarar verirken, zamanla ruhsatsız asansör projeleri de gündeme geldi. 2023 yılında kamuoyunun yoğun tepkisi sonucunda kaçak bir asansör yıkılmıştı. 2020 yılında koruma ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Antalya falezlerinin Konyaaltı yakasındaki kısmı 7 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daraltılmış Konyaaltı Varyantı’nın bulunduğu bölge Nitelikli Koruma Altında Alan statüsü verilmişti. Kararın arkasında bir enerji firmasının düzenleyeceği etkinlik için atlayış platformu yapabilmesinin önünün açılması olduğu öne sürülmüştü. Diğer taraftan Koç grubuna bağlı Talya Otel’in falezlerde sürdürdüğü inşaat ile ilgili yasal süreç de devam ediyor.