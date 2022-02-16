Falyalı cinayetinde kritik ipucu: 'Söylemez'in kıyafetleri dere yatağında bulundu'
Halil Falyalı cinayetinin arkasındaki isim oldukları ileri sürülen ve 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri olan Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine kaçarken dere kenarına attığı mont ve ayakkabılarının bulunduğu bildirildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile kamuoyu gündeminde yer alan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın suikastıyla ilgili KKTC'de yürütülen soruşturma sürüyor.
Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin zanlısı 3 kişi ile soruşturma kapsamında tutuklanan 2 koruma Girne Mahkemesi'ne getirildi. Zanlılar getirilmeden önce polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, kontrol altına alınan bölge içerisine kimseyi sokmadı, bölge trafik akışına kapatıldı. Girne Mahkemesinde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Polis subayı Murat Bayram, 13 Şubat Pazar günü temin edilen tutukluluk süresi içerinde zanlı Sarı ve Çiçek'in evinde bulunan 9 mm çapındaki silahın Ankara'da silahla yaralama olayında yaralanan Ali Maytalman olayında kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.
MOBESELERDE 2 ARAÇ DAHA TESPİT EDİLDİ
Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS - MOBESE) incelemelerinde olayda kullanılan 4 aracın tespit edilerek emare alındığını belirten Bayram, 2 aracın daha olduğunun ve söz konusu araçların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bayram, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin daha arandığını soyledi.
Zanlı Veysel Sarı'nın ifadesi ışığında Türkiye’de 1 kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını belirten Bayram, Türkiye’de tutuklu sayısının 6'ya ulaştığını kaydetti.
KIYAFETLERİ DERE YATAĞINDA BULUNDU
Zanlılar Sarı ve Çiçek'in parmak izi ile kıyafetlerinde DNA barut izi ve swap incelemeleri için Türkiye’de analize emare gönderildiğini belirtti. Bayram, Türkiye’de gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in olay yerinden Doğanköy bölgesine doğru kaçarken dere yatağı kenarında durarak giydiği montu ve ayakkabılarını attığını aktardı.
Söz konusu mont ve ayakkabılarda barut artığı ile gerekli analizlerin yapılacağını kaydetti.
Halil Falyalı suikastının ardından kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün iki lideri olarak bilinen Mustafa ve Faysal Söylemez kardeşler gözaltına alınmıştı. Yakalanan ikilinin suikastin tetikçileri olduğu, saldırının ardından sürat teknesiyle Türkiye’ye kaçtıkları iddia edilmişti.
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