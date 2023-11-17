Farah Zeynep Abdullah'tan 'Musa Orhan' açıklaması: 'Hakaret kastım yoktu, beraatimi talep ediyorum'
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi.
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının ardından ifadesi alınmak üzere geldiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde suçlamaları reddetti.
Abdullah, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirtirken, yaptığı paylaşımın kesinlikle hakaret amacı taşımadığını savundu. Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi şu şekilde:
"Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi"
Oyuncu, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı, ifade vermiştim" şeklinde konuştu.
OLAYIN İDDİANAMESİNDEKİ PAYLAŞIM HAKKINDA TEPKİ GÖSTERDİ
Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayını büyük bir vahşet olarak niteleyen Abdullah, olaya dair duyduğu rahatsızlığı ifade etti. İddianamede belirtilen paylaşımın amacının sadece tepki göstermek olduğunu dile getiren oyuncu, hakaret kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini belirtti.
Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı da müvekkilinin suç kastının olmadığını vurgulayarak beraat talebinde bulundu.
MAHKEME, BERAAT TALEBİNİ DEĞERLENDİRECEK
Oyuncunun ifadesi alındıktan sonra, mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Farah Zeynep Abdullah'ın beraati konusunda karar verilecek. Mahkeme süreci devam ederken, Abdullah'ın duruşmalardan vareste tutulma talebi de değerlendirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metin Uca hayatını kaybetti
- Yargıdan Konakcı hakkında karar!
- Barış Pehlivan davası düştü
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- Avukatları 'etkin pişmanlık' için başvurdu!
- 'Hamas terör örgütü müdür?'
- İYİ Parti'de istifa rüzgarı
- Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
- 73 ilde operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı!
- Ogün Samast nerede?