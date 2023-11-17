Farah Zeynep Abdullah'tan 'Musa Orhan' açıklaması: 'Hakaret kastım yoktu, beraatimi talep ediyorum'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:48

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:52

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının ardından ifadesi alınmak üzere geldiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde suçlamaları reddetti.

Abdullah, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirtirken, yaptığı paylaşımın kesinlikle hakaret amacı taşımadığını savundu. Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi şu şekilde:

"Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi"

Oyuncu, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı, ifade vermiştim" şeklinde konuştu.

OLAYIN İDDİANAMESİNDEKİ PAYLAŞIM HAKKINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayını büyük bir vahşet olarak niteleyen Abdullah, olaya dair duyduğu rahatsızlığı ifade etti. İddianamede belirtilen paylaşımın amacının sadece tepki göstermek olduğunu dile getiren oyuncu, hakaret kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini belirtti.

Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı da müvekkilinin suç kastının olmadığını vurgulayarak beraat talebinde bulundu.

MAHKEME, BERAAT TALEBİNİ DEĞERLENDİRECEK

Oyuncunun ifadesi alındıktan sonra, mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Farah Zeynep Abdullah'ın beraati konusunda karar verilecek. Mahkeme süreci devam ederken, Abdullah'ın duruşmalardan vareste tutulma talebi de değerlendirilecek.