Nur Sürer’den Farah Zeynep Abdullah’a tepki

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:32

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:32

Ünlü oyuncu Nur Sürer, önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Usta oyuncuya Farah Zeynep Abdullah’ın Yılmaz Güney’le ilgili “Kadın döven, şiddet türleri açısından zengin, etkili silah kullanan” şeklindeki çıkışı soruldu. Genç oyuncu için “O beni hiç ilgilendirmiyor” diyen usta oyuncu tepkili konuştu:

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

“Hiç kimsenin haddi değil Yılmaz Güney’le ilgili konuşmak! Yılmaz Güney sinemanın kilometre taşıdır, o kadar. Onun yaptığı şu kadar şeyi yapsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Yılmaz Güney bizim; yani sinemacıların kırmızı çizgisidir. Kırıldım tabii bu açıklamalara.”