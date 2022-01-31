Farplas otomotiv firmasına polis girdi: Eylemdeki işçiler çatıya çıktı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 03:57

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik otomotiv parçaları üreten Farplas firmasında işçiler, işten atılan işçilerin işbaşı yaptırılması için eylem düzenliyor.

Farplas firmasında maaşları işçiler zam talep etti. Ancak yapılan zam teklifini yeterli bulmayan işçiler 19 Ocak’ta iş bırakma eylemi yaparak üretimi durdurdu.

Eylem üzerine işveren işçilerle görüşmelere başladı. 20 Ocak’ta üretim tekrar başladı. Müzakereler devam ederken örgütsüz olan işçiler Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmaya başladı.

#Farplas işçilerinin talepleri nettir!

Atılan işçiler geri alınsın!

Sendika tanınarak sözleşme masasına oturulsun!

Farplas işçilerinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir.#BuDahaBaşlangıçMücadeleyeDevam pic.twitter.com/mKuwT4tgro — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 30, 2022

100 İŞÇİ İŞTEN ATILMIŞTI

Örgütlenme çalışmalarının devam etmesi üzerine 27 Ocak’ta sendikanın Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunmak için gerekli olan üye sayısına yaklaştığı sırada sendikalı ve sendikasız 100 işçi Kod-29 ile işten atıldı. İşçilere gerekçe olarak 19 0cak tarihinde yaptıkları iş bırakma eylemi gösterildi.



