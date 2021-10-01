Faruk Acar'ın İYİ Parti tercihi AKP'li Şamil Tayyar'ı kızdırdı
Daha önceden AKP‘nin seçim stratejilerini belirlemede görevli isimlerden olan ve AKP'nin kazanmasında büyük rol oynadığı söylenen Faruk Acar’ın, İYİ Parti ile çalışmaya başlamasına AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’dan tepki geldi.
AKP‘nin seçim stratejilerini belirlemede görevli isimlerden olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasında büyük rol oynadığı ifade edilen Faruk Acar, AKP ile yollarını ayırdı. Acar, artık İYİ Parti’nin seçim stratejilerini belirleyecek.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, bundan böyle İYİ Parti için çalışacağını duyuran Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar’a “Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git” diye tepki gösterdi.
AKP'Lİ TAYYAR'DAN AÇIKLAMA
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Acar’a “Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git” dedi.
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