Faruk Acar'ın İYİ Parti tercihi AKP'li Şamil Tayyar'ı kızdırdı

01 Ekim 2021 Cuma, 17:31

AKP‘nin seçim stratejilerini belirlemede görevli isimlerden olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasında büyük rol oynadığı ifade edilen Faruk Acar, AKP ile yollarını ayırdı. Acar, artık İYİ Parti’nin seçim stratejilerini belirleyecek.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, bundan böyle İYİ Parti için çalışacağını duyuran Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar’a “Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git” diye tepki gösterdi.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN AÇIKLAMA

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Acar’a “Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git” dedi.



