Kurduğu Thodex adındaki kripto para borasası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Özer, 2 yıl önce Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Örgüt kurma, yönetme ve nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerine aklama suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer neden öldü?

FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandı.Arnavutluk'taki mahkeme sürecinde Türkiye'ye iadesi onaylanan Özer, 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi.

FATİH ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

Birçok farklı suçtan hakkında 11 bin 1903 yıl hapis cezası istenen Fatih Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.