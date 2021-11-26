Fas Covid-19 salgını sebebiyle Fransa ile uçuşları durdurma kararı aldı
Fas, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile Fransa ile uçuşların pazar günü gece yarısından itibaren askıya alınacağını duyurdu.
Bakanlıklar Arası Koordinasyon Kurulundan (hükümet) yapılan açıklamada, Fas'ın Covid-19 salgınına karşı elde ettiği durumu korumak amacıyla Fransa ile uçuşları askıya alma kararı verildiği aktarıldı.
Daha önce yaptığı açıklamada, uçuşların bugünden itibaren askıya alınacağını duyuran kurul, Fas vatandaşları ve Fas'ta ikamet eden yabancıların dönüşünü kolaylaştırma amacıyla tarihin ileri alındığını kaydetti.
Fransa'da, 23 Kasım'da, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı açıklanmıştı.
Fas'ta ise 949 bin 263 bin vaka görülürken, 14 bin 770 kişi salgında hayatını kaybetti.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması