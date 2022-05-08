Faslı turiste 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla gözaltı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir turistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında hakaretlerde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.
Esnaflar tarafından etrafı sarılan kadının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "terörist" dediği ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret ettiği iddia edildi.
Esnaf kadından şikayetçi olurken Fas uyruklu kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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