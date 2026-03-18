Fatih Altaylı ameliyata alınmıştı... 'Tümör cezaevinde olduğum dönemde büyümüş'

Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörler nedeniyle dün ameliyata alındı. Operasyonun ardından sağlık durumuna ilişkin konuşan Altaylı, yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini aktardı.

AMELİYAT ÖNCESİ BEKLENMEDİK İKİNCİ TÜMÖR

Operasyon öncesi çekilen son MR'da beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını kaydeden Fatih Altaylı, katıldığı Sözcü TV yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon öncesi son bir MR çekildi ve orada bir sürprizle karşılaştık: Mevcut tümörün büyümesine ek olarak yaklaşık 1,5–2 cm boyutlarında ikinci bir tümör daha ortaya çıktı. Daha önceki MR'larda bu yoktu. Hoca 'hazır girmişken bunu da alalım' dedi. Gamma Knife denilen, gamma ışınlarıyla yapılan bir operasyon uygulandı. Bu, hocanın uzmanlık alanı; şimdiye kadar bu konuda yaklaşık 14 bin ameliyat yapmış. Operasyon normalde 1 saat 10 dakika sürecekti ama yaklaşık 2,5 saat sürdü. Oldukça başarılı geçti."

"ÜÇ YILDA BÜYÜMEYEN TÜMÖR HIZLI BÜYÜMÜŞ"

Tümörün 3-4 yıl önce tespit edildiğini ve takip edildiğini ifade eden Altaylı, cezaevinde geçirdiği dönemde tümörün büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Açıkçası stresin etkisi olmuştur diyemeyiz ama hiç etkisi yoktur da diyemeyiz. Normalde üç yılda neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle ilgisi olabilir ama kesin konuşmak zor. Orada da şartları mümkün olduğunca katlanılabilir hale getirmeye çalıştım ama sonuçta sevdiklerinden ayrı kalmak, yaşanan sıkıntılar insanı etkiliyor. Bunun etkisi olmuş olabilir ama kesin neden budur diyemeyiz."

Fatih Altaylı, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu, kafasında dört küçük delik bulunduğunu ve bir yıl boyunca düzenli kontrollerinin yapılacağını vurguladı.