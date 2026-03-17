Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı!

Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve beyne baskı yapması üzerine bu sabah ameliyata alındı.

"CEZAEVİ SÜRECİNDE BU KİTLEDE BÜYÜME TESPİT ETMİŞLER"

Haberi, Halk TV yayınında duyuran gazeteci İsmail Saymaz, şunları kaydetti:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kitlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, 'Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?' diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi."

'CUMHURBAŞKANINI TEHDİT' SUÇLAMASI İLE TUTUKLANMIŞTI

Haziran ayında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlaması ile tutuklanan ve 6 ay sonra tahliye edilen Fatih Altaylı, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini duyurmuştu.