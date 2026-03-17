Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı!

17.03.2026 09:37:00
Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın bu sabah saatlerinde beyin ameliyatına alındığını açıkladı. Saymaz "Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kitlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve beyne baskı yapması üzerine bu sabah ameliyata alındı.

"CEZAEVİ SÜRECİNDE BU KİTLEDE BÜYÜME TESPİT ETMİŞLER"

Haberi, Halk TV yayınında duyuran gazeteci İsmail Saymaz, şunları kaydetti:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kitlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, 'Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?' diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi."

'CUMHURBAŞKANINI TEHDİT' SUÇLAMASI İLE TUTUKLANMIŞTI

Haziran ayında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlaması ile tutuklanan ve 6 ay sonra tahliye edilen Fatih Altaylı, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini duyurmuştu.

İlgili Haberler

Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Alican Uludağ' tepkisi: 'Sahip olduğun bu hakkı kullanacak mısın!'
Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Alican Uludağ' tepkisi: 'Sahip olduğun bu hakkı kullanacak mısın!' Gazeteci Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin yazdığı yazıyı eleştirdi. Altaylı, "Alman değilsin, Gazze konusunda duyarlısın. Yani bir gazeteciye sahip çıkma konusunda hak sahibisin. Sahip olduğun bu hakkı kullanacak mısın!" dedi.
Fatih Altaylı'dan 'tahliye' sonrası ilk video! Gözaltına alındığı anları anlattı: 'Yaprak sarması yapıyordum...'
Fatih Altaylı'dan 'tahliye' sonrası ilk video! Gözaltına alındığı anları anlattı: 'Yaprak sarması yapıyordum...' Gazeteci Fatih Altaylı, tahliye olduktan sonra ilk videosunu paylaştı. Altaylı, evinden alınırken ailesiyle vedalaşmasına izin verilmediğini, telefonla eşini aramasına da engel olunduğunu belirterek, "Vedalaşma fırsatım bile olmadı" diye konuştu.
Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın son isteğini açıkladı: 'Ameliyattan önce arayıp...'
Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın son isteğini açıkladı: 'Ameliyattan önce arayıp...' Gazeteci Fatih Altaylı, geçen günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın son günlerini kaleme aldı. Altaylı, İlber Ortaylı’nın operasyon öncesinde kendisini arayarak Celal Şengör ile birlikte bir 'veda programı' çekmek istediğini ve bu özel kaydın henüz yayınlanmadığını ilk kez duyurdu.