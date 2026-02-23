Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Alican Uludağ' tepkisi: 'Sahip olduğun bu hakkı kullanacak mısın!'

Gazeteci Fatih Altaylı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın köşesinde gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin yazdığı yazıya tepki gösterdi.

Altaylı, "Haklısın Ahmet kardeş, Alman Bakan’ın bu konuda laf söylemeye hakkı olamayabilir. Ama senin bu konuda laf söylemeye hakkın var. Gazeteci Alican Uludağ’ın en azından tutuksuz yargılanmasını savunmaya hakkın var. İşlediği iddia edilen suçun işlenme yeri Ankara olduğu için, isnat edilen suçun faili de, müştekisi de Ankara’da ikamet ettiği için en azından yargılamanın Ankara’da yapılmasını istemeye hakkın var. Kim bilir Ahmet kardeş, belki de Alican Uludağ gibileri sen savunsan, alakasız bir Alman’ın savunmasına gerek kalmayacak, Alman Bakan haddini aşmayacak. Sahi Ahmet kardeş, Alican Uludağ’ın hiç değilse tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemeyi, yazmayı hiç düşündün mü!" ifadelerini kullandı.

"İSPANYOL MİLLETVEKİLİ İÇİN NE DİYORSUN"

Altaylı, yazısına şu sözlerle devam etti:

"Alman değilsin, Gazze konusunda duyarlısın. Yani bir gazeteciye sahip çıkma konusunda hak sahibisin. Sahip olduğun bu hakkı kullanacak mısın! Yoksa Alican Uludağ’ın tutuklanması gerektiğini mi düşünüyorsun. Elbette bunu da düşünebilirsin. Bir şey diyemem. O da bir özgürlük. Karışamayız.

Bu arada İspanyol bir parlamenter de Alican Uludağ’ı savundu. Biliyorsun Ahmet kardeş, İspanyol hükümeti İsrail karşıtı politikalarda Türkiye’den daha sert ve tutarlı. Gemilerini limanlarına yanaştırmıyor, Gazze’deki katliama, soykırıma karşı en az Türkiye kadar, hatta Türkiye’den daha içten bir tepki veriyor, İsrail’e silah yapımında kullanılacak her türlü maddenin satışını da, İspanya üzerinden ulaştırılmasını da engelliyor. Haklısın, Alman Bakan’ın bu konularda ahkam kesecek yüzü yok. Peki ya İspanyol milletvekili için ne diyorsun Ahmet kardeş."

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan, köşesinde, Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren Almanya Kültür Bakanı Wolfram Weimer'i eleştirmişti.

Hakan, "Alican Uludağ’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek bu Alman Bakan için şunları söylemek istiyorum: Gazze’de katledilen gazeteciler için tek bir harf söylemeyen... Ülkesinde Gazze’yi yazdığı için aç bırakılan gazetecinin hesabını vermeyen... Berlin’deki Gazze protestolarında dövülenleri ve gözaltına alınanları insan yerine koymayan... Bir Alman bakanın, başkalarına laf edecek yüzü yoktur" demişti.