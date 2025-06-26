Fatih Altaylı'dan cezaevinden yeni mektup: 'Ayşe Barım 20 kilo vermiş'

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden kaleme aldığı “Silivri Günlüğü-3” başlıklı mektubunda, cezaevindeki yaşam koşulları ve gözlemlerini aktardı. Altaylı, mektubunda Gezi Davası soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın sağlık durumuna da dikkat çekti.

Barım'ın yaklaşık 20 kilo verdiğini söyleyen Altaylı, "İçeriden sağ çıkacağına olan inancını kaybetmiş gibiydi" ifadelerini kullandı.

'ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR' DENİLMİŞTİ

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis isteniyor. Ocak ayında tutuklanan Ayşe Barım'ın, en son 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunması sonrası avukatları bir kez daha İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talep etti.

En son 20 Mayıs’ta yaptıkları tahliye talebi reddedilen avukatlar, Ayşe Barım’ın durumunun hapishane koşullarında daha da kötüleştiğine dikkat çekti.