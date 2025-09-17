Fatih Altaylı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Özlem Vural Gürzel' sorusu

İstanbul Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalından yeni video yayımlandı.

Altaylı, ekibine gönderdiği mesajda, kendisi ile aynı cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği sohbeti aktardı.

Altaylı, yakın zamanda CHP'den istifa edip AKP'ye geçen ve rozetini de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Özlem Vural Gürzel hakkında İmamoğlu'na soru yöneltti.

Altaylı, Gürzel'in İmamoğlu'nun yakın ekibinden olduğunu ve Beylikdüzü'nden Beykoz'a İmamoğlu tarafından yollandığını ifade etti.

İMAMOĞLU: KIZIMIZ GİBİYDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Altaylı, İmamoğlu ile gerçekleştirdiği konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Önceki akşam avukat görüşünde karşılaştık uzun bir aradan sonra. Bu kez Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçişini sordum. Çünkü Gürzel Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibindendi ve Beylikdüzü'nden Beykoz'a İmamoğlu tarafından yollanmıştı.

Ben bunu sorunca Ekrem Bey'in gözlerindeki ıstırabı gördüm. 'Kızımız gibiydi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İnanmakta zorlandım. Eşi Türk Hava Yollarında çalışıyor. Tehdit ve şantaja mı maruz kaldı acaba?' dedi."

"İMAMOĞLU BU SORUYA YANIT VERMEMİŞTİ"

Altaylı, İmamoğlu ile önceden gerçekleştirdiği bir röportaja ilişkin ise, "Ekrem Bey ile röportaj sorularını iletirken, 'İtirafçılar ya da iftiracılar en yakın çevrenizden sizin siyasete getirdiğiniz isimler arasından çıkınca ne hissettiniz' diye sormuştum. Buna yanıt vermemişti Ekrem Bey" bilgisini paylaştı.