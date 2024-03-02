Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube yayınında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e sabah programlarında yaşanan skandalları sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:54
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Televizyon dizilerine verilen cezaları savunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e bir dizi soru yöneltti. 

Ebubekir Şahin'e selam söyleyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı: 

"Kocasına kızıp başkasıyla yattıklarını, kayınpederinden çocuk yaptıklarını anlatanları ailesiyle birlikte seyredebiliyor mu sabah kuşağında?"


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