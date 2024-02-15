Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 15.02.2024 - 11:47

Ekonomik krizin yıkıcı etkisi 200 TL’lik banknot üzerinden görünür oldu.

2009 yılında 135 Amerikan dolarına denk gelen 200 TL banknot bugün 6,50 dolara kadar geriledi.

Son dönemlerde yeni banknot basılacağına dair iddialar gündeme geliyor.

Söylentiler ise banknot basma yetkisi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından defalarca yalanlandı.

Kamuoyunun uzun süredir gündeminde bulunan 500 TL'lik banknota bir yorum da Gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 500 TL'lik banknotun neden "basılmadığına" dair açıklamalarda bulundu.

Psikolojik olarak enflasyonun çok yüksek olduğunu düşündürdüğü için moral etkisinden dolayı 500 TL banknot paranın basılmadığını söyleyen Altaylı, ‘Bugün ekip arkadaşlarımızla İstanbul’un ortalama bir lokantasına yemeğe gitsek ortalama en aşağı 5-6 bin TL para veririz. Napıcaz, böyle para mı vereceğiz. O yüzden kredi kartını kullanırım. Belki kredi kartını kullanmayı teşvik etmek ve ekonomiyi kayıt altında tutmak için yapıyorlar, bilemiyorum” dedi.

200 liranın alım gücüne dair de simit hesabı yapan Altaylı, “Birisi sosyal medyada yazmış. ‘200 lira çıktığında bugün 20 simit, o zaman 200 simit alınıyordu.’ Yanılıyor. O zaman 50 kuruştu. 400 simit alıyorduk. Bugün 200 simit alıyor ki seçime kadar ertelenen simit zammı ile! Seçimden sonra 20 simit de alamayacak. 12-13 simit alacak” diye yorumda bulundu.

"5000 BİN TL’LİK BANKNOT BASMAK GEREKİR”

Neden 500 liralık banknot basılmadığına dair düşüncesini açıklayan Altaylı “Bunu biz görüyoruz, o bu görüyor, iktidarın görmemesi mümkün mü? Yapmıyorlar, yapmak işlerine gelmiyor. Çünkü o günkü 200 lira seviyesinde bir para basmak istesen bugün 5000 liralık banknot yapmak lazım...

“EMEKLİ MAAŞI 2, ASGARİ ÜCRET 3 PARA”

Şimdi emekli maaşı 10 bin lira. Bankaya maaş almaya gidiyorsun 2 tane para veriyorlar eline. Al güle güle kullan. Bunun elbette moral etkisi var. Bakarsın fenalık geçirirsin, 2 para aldım diye. Asgari ücret 3 para, hadi 4 de. Öğretmen maaşı 4 para… Tabii ki o yüzden yapmıyorlar. Ama ne oluyor, herkes cebinde yeniden dolar taşıyor" ifadelerini kullandı.

“SABAH CEBİM ŞİŞ, AKŞAMA KALMIYOR”

İstanbul’da otopark parasınin 400 TL olduğunu ifade eden Ataylı "Nasıl olacak bu iş? 10 dolar verdiğinde işin oluyor da öbürü olmuyor. Bi insan kaç tane 200 lira taşır cebinde? Cebim şiş geziyorum ama sabah çıkıyorum akşama kalmıyor" dedi.