Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Feyza Altun'la aralarında geçen diyaloğu anlatan Fatih Altaylı, "Altun gözaltı sırasında 5 dakika izin istemiş, rakı içip ağlamış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:17
Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'
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Gazeteci Fatih Altaylı, "şeriat" hedef alan sosyal medya paylaşımının üzerine hedef haline getiriliip gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un gözaltına alındığı sırada neler yaşadığını aktardı. 

Altaylı'nın aktardığına göre, gözaltı için Altun'un evinin kapısında 15 polis ile bir savcı bekliyordu. Altaylı, sonraki süreci şöyle anlattı: 

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"'Sosyal medyadan tutuklandığım gözaltına alındığım yolunda haberler vardı ama ben o sırada evde oturuyordum yani sosyal medyada bu haberler yayılırken benim evde olan biten bir şey yoktu' dedi. 'Buyrun' demiş hepsini içeri almış polislerin... Savcı beye demiş ki 'o kadar kalabalığa gerek yok bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim. Kibarlardı hatta biraz da mahcup bir ifadeleri vardı. Evde arama yapıldı.' Olayı da kameraya kaydediyorlarmış. 'Buyrun. Benim üzerime düşen yapmam gereken bir şey varsa çekinmeyin söyleyin' demiş."

RAKI İÇİP AĞLAMIŞ

Altaylı, gözaltına alınmadan önce Altun'un "Ben bir 5 dakika izin istedim kendime. Bir rakı koydum oturdum onlar diyor görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim" dediğini aktarıp "Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış" dedi.

Altaylı'ya göre Altun, polislere "Merak etmeyin. Korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi. Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz" diye seslendi. 


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