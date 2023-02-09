Fatih Altaylı eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi: Sakın silmeye kalkışmayın!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:13

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:48

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili olarak koordinasyonsuzluğa ve yetersizliğe dikkat çekti.

İktidar kanadının yapılan eleştirilere çok kızdığını ve eleştirilerin susturulmaya çalıştığını belirten Altaylı 1999 yılındaki depremi hatırlattı.

"KİMSE ONLAR KADAR İNSAFSIZCA ELEŞTİRİ YAPMIYOR"

Bugünün iktidarının 1999 yılının muhalefeti olduğunu söyleyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün iktidarı, 1999 yılının muhalefeti idi. Ve o gün muhalefet olarak iktidara neler neler demişlerdi. Bugünün iktidarı destekleyen gazeteleri ve yazarları, ki bugün bazıları iktidarın önemli isimleri, köşelerinde neler yazmış gazetelerinde iktidara ne eleştiriler, ne hakaretler etmişlerdi. Bugün kimse onların o gün olduğu kadar insafsızca eleştiri yapmıyor. "

"ARŞİV ASLA UNUTMAZ"

İktidarın eleştiriye tahammül edemediğine dikkan çeken Altaylı arşivi işaret ederek, "Eğer çok istiyorlarsa, o günün manşetlerini, o gün yazdıkları yazıları hatırlatırım kendilerine. Hafızayı beşer nisyan ile malül olabilir. Ama benimki iyidir. Hele hele arşiv var ya o arşiv. Asla unutmaz. Sakın ola ki, şimdi silmeye sildirmeye de kalkışmayın. Hepsi elimde mevcut" dedi.