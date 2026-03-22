Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile çektikleri son programı yayınladı: 'Ağlamaktan izleyemedim'

Gazeteci Fatih Altaylı, 13 Mart tarihinde hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı Teke Tek Bilim programını Youtube kanalında yayımladı.

Altaylı, Ortaylı ve yerbilimci Celal Şengör’le çektikleri son programı Teke Tek Bilim YouTube kanalında yayınlandığını X’teki paylaşımında şöyle duyurdu:

“Sevgili ve değerli İlber Ortaylı ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak.”

Sevgili ve değerli İber Ortaylı ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak. https://t.co/PTLm5ir87T — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) March 22, 2026

"SEVGİ, SAYGI VE MİNNETLE..."

Programın açılışında ise şöyle denildi: “Teke Tek Bilim’in efsane kadrosu ile Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…”

"DOSTLUK NEDİR?"

Altaylı’nın sunduğu programda, Ortaylı’nın “Dostluk nedir?” sorusuna verdiği “Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir” yanıtı öne çıktı.

Programda Altaylı, cezaevinde bulunduğu dönemde Ortaylı’nın ziyaretine ilişkin anısını da paylaştı. Ortaylı’nın gelişinin cezaevinde “bayram havası” yarattığını belirten Altaylı, bu ziyaretin hem mahkûmlar hem de personel üzerinde güçlü bir etki bıraktığını ifade etti.