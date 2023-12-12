Fatih Altaylı'dan, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sert tepki: 'AK Parti kurucusu diye ödül verirsen...'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:40

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:43

Süper Lig’in 15.haftasında Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki mücadele olaylı bitti. 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e sahaya inerek yumruk attı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlendi.

TUTUKLANDI

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Diğer 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

FATİH ALTAYLI'DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Fatih Altaylı, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramasına ilişkin yazısında, "Yumrukla yere yıkılan hakeme, başkan ve yanındakiler yerde tekmelerle saldırdılar, kafasına bile tekme attılar. Araya girenler olamasaydı, Halil Umut Meler sahada linç edilip hayatını kaybedebilirdi. Hastaneden bana gelen ilk haberde Meler’in elmacık kemliğinin kırıldığı tespit edilmişti. Beterinin olmaması sadece şanstır. Ölebilirdi. Sahanın orta yerinde. Peki şaşırdınız mı! Ben hiç ama hiç şaşırmadım" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ KURUCUSU DİYE ÖDÜL VERİRSEN..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına işaret eden Altaylı, "Türkiye’nin en iyi okullarda eğitim almış, en kaliteli gibi görünen kulüp başkanının hakemleri hedef alarak 'Onlara nefes aldırmayın, nerede görürseniz tepki gösterin, AVM’de bile görseniz tepki gösterin' dediği bir ülkede süresiz olarak maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıklamak zorundalar. Futbol Federasyonu elbette işlerin buraya gelmesinin sorumlusudur. AK Parti kurucusu ve iki dönem milletvekili diye bir kulüp başkanına 'Fair Play ödülü' verirsen o ödül gelir yumruk olur. Ama kimse de federasyonu baş sorumlu ya da tek sorumlu ilan etmesin" diye yazdı.