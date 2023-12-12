Son Dakika: Hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı: Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:33

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:21

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

HALİL UMUT MELER ŞİKÂYETÇİ OLDU!

Saldırı olayının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade vermiş, görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikâyetçi olmuştu.