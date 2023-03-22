Fatih Altaylı'dan Kerem Kınık'a: Sana çok fena kafayı taktım
Gazeteci Fatih Altaylı depremzedelere çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert tepki gösterdi. Altaylı, "Sana çok fena kafayı taktım bilesin. Depremzede çağır beklerken senin çadır satmanı unutmam mümkün değil" diye seslendi.
Gazeteci Fatih Altaylı, resmi rakamla 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ı sert sözlerle eleştirdi.
"SURATINA SÖYLEMEK İSTİYORUM"
Altaylı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kerem Kınık aklımdasın. Sana çok fena kafayı taktım bilesin. Depremzede çağır beklerken senin çadır satmanı unutmam mümkün değil. Seninle ilgili hislerimi yazmıyorum. Çünkü bir görürsem suratına söylemek istiyorum. Yüzüne demiyorum çünkü onu yapmam mümkün değil."
Kerem Kınık aklımdasın. Sana çok fena kafayı taktım bilesin. Depremzede çağır beklerken senin çadır satmanı unutmam mümkün değil. Seninle ilgili hislerimi yazmıyorum. Çünkü bir görürsem suratına söylemek istiyorum. Yüzüne demiyorum çünkü onu yapmam mümkün değil.— Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) March 22, 2023
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