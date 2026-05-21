Fatih Atik’ten kurultay davası iddiası: 'Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz'

21.05.2026 00:07:00
Haber Merkezi
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’nin kurultay davasına ilişkin “Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz” iddiasında bulundu.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’nin kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Atik, “Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz” dedi.

Atik şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz.

Mutlak butlan çıkarsa, muhalif medyanın ekonomisi etkilenir. Oradan beslenen gazetecilerin ve bu süreci kendilerine sermaye yapanların ekonomileri etkilenir."

Canlı yayın konuklarından biri olan eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise Atik'in sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da cuma akşamı butlan kararı olur diyenleri görüyorum. Mayıs başında UYAP'a yüklenecekti, ertelendi. Bizim söylediklerimizle ilgili tersi bir gelişme olmadı. Beklentim Temmuz ayında çıkacağı.”

CEM KÜÇÜK İLE FATİH ATİK CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan programın bir bölümünde Cem Küçük ve Fatih Atik birbirlerine girdi. Cem Küçük, “Biraz duruşunuz olsun. Bana Kılıçdaroğlu’nu savunmayın. Dün Baykal gitti iyi adam oldu, Kılıçdaroğlu gitti iyi adam oldu, yarın Özgür Özel gider ona da iyi adam dersiniz…” diyerek Atik’e tepki gösterdi.

