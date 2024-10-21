Fatih Cami imamını bıçaklamıştı: 30 yıla kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:43

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:43

Fatih Camisi'nde 8 Ocak 2024'te cami içinde yüksek sesle, "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın" diye bağırarak imam Galip Usta ile cemaatten Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan ve kendisine müdahale etmek isteyen Yusufcan İslam'ın ise yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ömer Salgın'ın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 16 Ekim'de görüldü.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya sanık Ömer Salgın, tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu T tipi cezaeviyle SEGBİS bağlantısı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada müşteki ile sanık avukatları hazır bulundu.

TOPLAMDA 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta'yı öldürmeye elverişli kesici aletle, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığını kaydederek, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istedi. Savcı, Salgın'ın Bilal Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle, 'silahla kasten yaralama' suçundan da 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Mütalaada, Ömer Salgın'ın 6136 Sayılı Silah Kanunu'na muhalefet suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, olay anında sanığa müdahale ettiği esnada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise beraatı istendi.

Mahkeme, sanık ile avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 19 Kasım'a erteledi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.