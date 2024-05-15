Fatih Cami imamını bıçaklamıştı: Sanık ilk duruşmaya katılmadı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:57

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:58

Fatih Camisi'nde 8 Ocak 2024'te cami içinde yüksek sesle bağırarak imam Galip Usta ile cemaatten Bilal Erdem'i bıçakla, Yusufcan İslam'ı ise darp ederek yaralayan tutuklu sanık Ömer Salgın'ın İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına bugün başlandı.

Sanık Ömer Salgın, rahatsızlanması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Müşteki imam Galip Usta ile diğer müştekiler Bilal Erdem ve Yusufcan İslam ile tarafların avukatları mahkemede hazır bulundu.

"ODAYA GİRER GİRMEZ..."

Beyanda bulunan Galip Usta, olay günü camide nöbetçi olduğunu, sanığı daha önceden tanımadığını, öğrencileriyle birlikte imam odasındayken sanık Ömer Salgın'ın içeri girerek, 'Bir şey söyleyeceğim' diyerek birden üzerine atılarak bıçakladığını, odada bulunan öğrencilerinin ise sanığı tutarak odadan çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. İmam Galip Usta, beyanının devamında akşam namazını kıldırdığında da sanığın ayağa kalkarak, 'Ey Müslümanlar uyanın' diyerek bağırdığını ancak kendisinin bir müdahalede bulunmadığını söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

"TUTMAYA ÇALIŞIRKEN BENİ DE BIÇAKLADI"

Sanığı tutmaya çalıştığı sırada bıçaklanan diğer müşteki Bilal Erdem ise sanığın imam odasına girdiğini, kapıyı açar açmaz, 'Bir şey söyleyebilir miyim' deyip, Galip Usta'nın üzerine atlayarak bıçakladığını, kendisinin ise sanığı uzaklaştırmak için hamlede bulunduğunu, sanığı arkasından tutup çektiği sırada sanığın kendisini de bıçakladığını anlatarak şikayetçi olduğunu kaydetti.

"OLAYDAN KISA SÜRE ÖNCE ORTAĞIYLA KAVGA ETTİ"

Sanık Ömer Salgın'ın babası Hüseyin Salgın da Bursa'dan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak beyanda bulundu. Baba Salgın, oğlunun ikinci evliliğini yaptığı eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, eşinin evden ayrıldığını, oğlunun ortağı ile de sorunlar yaşadığını ve ortaklığını bitirmek istediğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Hüseyin Salgın, beyanının devamında olaydan kısa süre önce oğlunun ortağıyla telefonda şiddetli bir tartışma yaşadıklarını, oğlunun ortağının evine gittiğini ve orada yumruklu kavga yaşadıklarını, ortağının ise şikayetçi olduğunu anlattı.

"BİR DAHA ESKİ SESİNE KAVUŞAMAYACAK"

İmam Galip Usta'nın avukatı Mehmet Uğur Öncel, mahkemedeki beyanında sanığın Bursa'dan İstanbul'a geldiğini, camiye gittiğinde yanında bıçak olduğunu, bu nedenle gerçekleştirdiği eylemin, 'içinde bulunduğu buhran durumu' olarak görülemeyeceğini, eylemin, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olduğunu, müvekkilinin kamu görevlisi olduğunu ve aldığı bıçak darbeleri nedeniyle sesini kaybettiğini ve bir daha eski sesine kavuşamayacağını, bu nedenle sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı, müvekkili için akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının rapor alınması talebini reddetti. Sanığın bir sonraki celse mahkeme salonunda hazır edilmesine karar veren mahkeme, Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.