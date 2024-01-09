İmamoğlu'ndan saldırıya uğrayan Fatih Camii imamına ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde slogan atan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İmam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.
Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cami İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti.
İmamoğlu X Platformu'ndan ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşırken şunları kaydetti:
"Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum."
Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/8xJ9n9H8YD— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 9, 2024
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